Ferrari для россиян, активы в тени и 17 млн в декларации: экс-чиновник оборонки получил подозрение

Правоохранители объявили подозрение экс-чиновнику госпредприятия Минобороны, причастному к схеме ввоза Ferrari Roma за средства гражданина РФ.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Ferrari Roma 2020 года выпуска стала самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину во время действия льготного порядка "нулевой растаможки". Его стоимость составила около $221 тыс. Автомобиль завезли в Украину в мае 2022 года, зарегистрировали на подставное лицо, а уже через неделю вывезли в одну из стран ЕС и передали в фактическое пользование гражданину России".

Реклама:

Детали: По данным источника "Украинской правды", фигурант дела – бывший и.о. директора государственного предприятия Минобороны "Оборонавторемсервис", действующий адвокат Валентин Слободянюк (на момент ввоза авто носил фамилию Штыка).

По данным следствия, двое граждан РФ, проживавшие в странах ЕС (один имел паспорт Панамы), хотели ввезти суперкар из Германии за €210 000 и избежать уплаты налогов. Для этого понадобился "свой" человек, который воспользуется нулевой растаможкой, предусмотренной на тот момент для граждан Украины во время войны.

Оплату за спорткар в немецком автосалоне осуществил именно гражданин РФ. Подозреваемый – Штыка – лично с ним знаком не был. Его роль заключалась в том, чтобы формально выступить владельцем транспортного средства, зарегистрировать его в Украине и оформить доверенность на пользование для россиянина.

РЕКЛАМА:

3 мая 2022 года Ferrari оказалось на территории Украины, а уже 7-го – выехало в Париж. По расчетам следствия, таким образом удалось избежать более €63 000 обязательных платежей. В декларации же адвокат указал, что купил авто в кредит у знакомого юриста. Однако расследование под процессуальным руководством прокуроров ОГП установило, что экс-чиновник фактически заплатил за автомобиль только €1500. Всю остальную сумму оплатил россиянин.

фото огп

Прокуроры и следователи начали сверять декларации адвоката за 2022–2023 годы. Постепенно открывались другие факты недостоверного декларирования. Так, в разделе "Корпоративные права" он указал стоимость принадлежащей ему 100% доли в уставном капитале одного из обществ в размере 10 950 000 грн, тогда как по официальным данным ее фактическая стоимость составляла 1 000 грн.

Общая сумма недостоверных сведений превысила 17,4 миллиона гривен.

Чтобы предотвратить исчезновение ключевых доказательств, прокуроры добились ареста Ferrari Roma. Хотя автомобиль давно находится за пределами Украины, юридически он – под запретом отчуждения, объясняют в ОГП.

История с суперкаром и тайными активами получила продолжение – прокуроры ОГП сообщили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия и действующему адвокату по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – декларирование недостоверной информации на сумму более 2500 прожиточных минимумов.

По данным УП, подозрение экс-чиновнику вручали в Киеве фото НПУ

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.