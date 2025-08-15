Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Командувач сил НАТО у Європі проконсультує Трампа перед розмовою з Путіним

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 серпня 2025, 20:59
Командувач сил НАТО у Європі проконсультує Трампа перед розмовою з Путіним
Путін і Трамп у 2019 році. Фото - getty images

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич, приїхав на Аляску, щоб надати військові поради президенту США Дональду Трампа перед зустріччю з лідером Кремля Володимиром Путітим.

Джерело: про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив військовий високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Деталі: Верховний головнокомандувач європейських збройних сил НАТО прибув на Аляску з офіційною місією, щоб надати військові консультації Трампу перед зустріччю з Путіним.

Реклама:

"Генерал Гринкевич як командувач силами НАТО та США в Європі, перебуває на Алясці, щоб надавати військові поради президенту Трампу та секретарю Гегсету, поки президент Трамп намагається мирним шляхом завершити цю війну", – заявив "ЄвроПравді" високопосадовець НАТО.

Він уточнив, що генерал Гринкевич перебуває там як офіційна особа.

Як повідомляла "Європейська правда", Трамп дорогою на Аляску заявив, що потенційно готовий запропонувати Україні безпекові гарантії, але це буде "не у формі НАТО".

РЕКЛАМА:

Це підтверджує позицію, яку переказав президент Франції Емманюель Макрон після спілкування Трампа з європейськими лідерами і Зеленським 13 серпня. 

Також Трамп підтвердив, що у розмові з Путіним буде порушуватися питання українських територій, проте він "не буде вести перемовини від імені України"

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я.

переговориНАТОТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоDeepState: Сили оборони відкинули ворога поблизу 7 населених пунктів
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
відеоВикрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
Усі новини...
переговори
CNN: Келлог не поїхав на Аляску через позицію Росії
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
Останні новини
21:43
У зустрічі Трампа та Путіна на Алясці візьмуть участь також їхні радники – ЗМІ
21:37
Німеччина розкритикувала Ізраїль за відновлення проєкту поселення, що загрожує Палестині
21:28
Українські кавуни знову дешевшають: скільки коштує кілограм
21:04
відеоЛітак Путіна приземлився на військовій базі на Алясці, де відбудеться зустріч з Трампом
21:01
Норвегія надає Україні на газ майже 100 мільйонів доларів
20:59
Командувач сил НАТО у Європі проконсультує Трампа перед розмовою з Путіним
20:47
Уряд ухвалив рішення, які мають допомогти швидко закрити потреби фронту
20:39
оновленоDeepState: Сили оборони відкинули ворога поблизу 7 населених пунктів
20:38
Іспанець, який знищив ацтеків: США передали Мексиці 500-річний документ з підписом її завойовника
20:08
На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн на фіктивній реабілітації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: