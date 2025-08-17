У Китаї раптова повінь забрала життя 8 туристів, ще 4 зникли безвісти

Унаслідок раптової повені в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю загинули щонайменше вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Xinhua

Деталі: За даними місцевої влади, стихійне лихо сталося близько 22-ї години суботи у верхів’ях річки. У цей час у районі перебували 13 туристів, які розбили табір на природі.

Реклама:

Станом на 10:00 неділі врятовано одну людину. Влада підтвердила загибель восьми туристів, ще четверо залишаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні операції тривають.