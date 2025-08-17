Все разделы
В Китае внезапное наводнение унесло жизни 8 туристов, ещё 4 пропали без вести

Воскресенье, 17 августа 2025, 09:49
илюстративное фото

В результате внезапного наводнения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли не менее восьми человек, ещё четверо считаются пропавшими без вести.

Источник: Xinhua

Детали: По данным местных властей, стихийное бедствие произошло около 22 часов в субботу в верховьях реки. В это время в районе находились 13 туристов, которые разбили лагерь на природе.

По состоянию на 10:00 воскресенья спасён один человек. Власти подтвердили гибель восьми туристов, ещё четверо остаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

