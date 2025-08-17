ГУР: Україна та Росія у перші дні війни налагодили секретний канал для обміну полоненими

Україна та Росія ведуть переговори про обміни полоненими через таємний канал комунікації між військовими розвідками, створений на початку повномасштабної війни.

Джерело: пресслужба ГУР, цитуючи матеріал The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, найбільша хвиля обміну полоненими в Європі після Другої світової війни стала можливою завдяки створенню таємного каналу комунікації між українською та російською військовою розвідкою.

Початок цьому поклала випадковість: у березні 2022 року бригадний генерал ГУР Дмитро Усов знайшов у кишені загиблого російського офіцера під Києвом телефон. З нього він вийшов на зв’язок із російським командуванням і запропонував перший "обмін" тіл загиблих. Ця домовленість переросла у регулярні переговори та масштабну систему обміну військовополоненими.

У перші місяці війни довіра між сторонами була відсутня. ГУР не мав прямих контактів із російським ГРУ, і тому будь-яка домовленість давалася важко. Ситуація змінилася після виходу на зв’язок російського генерала Олександра Зоріна, який народився в Україні та раніше представляв РФ на переговорах у Сирії. Саме він став постійним співрозмовником українського генерала Усова.

З часом ці перемовини переросли у розбудову окремої інфраструктури: у Києві створили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, де працюють аналітики, що збирають дані про місця утримання українців, а родини полонених можуть отримати інформацію про близьких.

Як пише видання, факт існування ефективного "тіньового каналу" виглядає парадоксальним, адже Україна та Росія лишаються ворогами і не можуть домовитися ні щодо перемир’я, ні щодо майбутнього окупованих територій. Водночас обміни полоненими відбуваються регулярно, що дозволяє повертати людей додому навіть на тлі безуспішних мирних переговорів.

Військові історики спантеличені налагодженою логістикою та обмінами, що проводяться під час війни, що є практично нечуваною тенденцією в сучасній війні. Для порівняння, Радянський Союз утримував німецьких військовополонених протягом багатьох років після Другої світової війни. Деяких з них не було звільнено до 1956 року. США і Північний В’єтнам почали обмінювати військовополонених лише у 1973 році.

До цього протягом 20 років Америка все глибше втягувалася у війну у В’єтнамі, а сам процес мирних переговорів був дуже довгим і виснажливим. Іран та Ірак, війна яких закінчилася в 1988 році, звільнили своїх останніх військовополонених за три дні до початку вторгнення США до Іраку в 2003 році.

Пряма мова генерала Усова: "Попри те, що ми вороги, ми встановили певний рівень комунікації. Важко з ними боротися, і важко домовлятися. Але водночас ми робимо це чесно".

Що цьому передувало: