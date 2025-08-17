ГУР: Украина и Россия в первые дни войны наладили секретный канал для обмена пленными

Украина и Россия ведут переговоры об обменах пленными через тайный канал коммуникации между военными разведками, созданный в начале полномасштабной войны.

Источник: пресс-служба ГУР, цитируя материал The Wall Street Journal

Детали: Как пишет издание, крупнейшая волна обмена пленными в Европе после Второй мировой войны стала возможной благодаря созданию секретного канала связи между украинской и российской военной разведкой.

Начало этому положил случай: в марте 2022 года бригадный генерал ГУР Дмитрий Усов нашёл в кармане погибшего российского офицера под Киевом телефон. С его помощью он вышел на связь с российским командованием и предложил первый "обмен" тел погибших. Эта договорённость переросла в регулярные переговоры и масштабную систему обмена военнопленными.

В первые месяцы войны доверия между сторонами не существовало. У ГУР не было прямых контактов с российским ГРУ, поэтому любые договорённости давались с трудом. Ситуация изменилась после выхода на связь российского генерала Александра Зорина, который родился в Украине и ранее представлял РФ на переговорах в Сирии. Именно он стал постоянным собеседником украинского генерала Усова.

Со временем эти переговоры переросли в создание отдельной инфраструктуры: в Киеве был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где работают аналитики, собирающие данные о местах удержания украинцев, а семьи пленных могут получить информацию о близких.

Как отмечает издание, сам факт существования эффективного "теневого канала" выглядит парадоксально, ведь Украина и Россия остаются врагами и не могут договориться ни о перемирии, ни о будущем оккупированных территорий. В то же время обмены пленными происходят регулярно, что позволяет возвращать людей домой даже на фоне безуспешных мирных переговоров.

Военные историки озадачены налаженной логистикой и обменами, которые проводятся во время войны — что практически неслыханно в современной войне. Для сравнения: Советский Союз удерживал немецких военнопленных на протяжении многих лет после Второй мировой войны, некоторых не освободили до 1956 года. США и Северный Вьетнам начали обменивать военнопленных лишь в 1973 году. До этого, в течение 20 лет, Америка всё глубже втягивалась в войну во Вьетнаме, а сам процесс мирных переговоров был очень долгим и изнурительным. Иран и Ирак, война которых закончилась в 1988 году, освободили своих последних военнопленных за три дня до начала вторжения США в Ирак в 2003 году.

Прямая речь генерала Усова: "Несмотря на то, что мы враги, мы установили определённый уровень коммуникации. С ними трудно воевать и трудно договариваться. Но в то же время мы делаем это честно".

