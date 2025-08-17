На Покровському напрямку в неділю росіяни атакували вже понад 40 разів – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 42 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 9 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Хатнє, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. П’ять з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі, вісім боєзіткнень досі тривають.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник три рази безрезультатно намагався прорвати оборону захисників у напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку вісім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 155 окупантів, із них 109 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, п’ять автомобілів, шість мотоциклів, 4 антени зв’язку та 20 БпЛА; пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоциклів та шість пунктів управління БпЛА окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Толстой, Зелений Гай, Воскресенка, Олександроград, Маліївка та Темирівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до українських позицій.