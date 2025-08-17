На Покровском направлении в воскресенье россияне атаковали уже более 40 раз – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 127 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 42 раза.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг нанес 9 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также осуществил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска и в направлении населенного пункта Хатное, одно сражение продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Западное, Киндрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска. Пять из девяти атак отразили украинские воины, бои продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григоровки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодязи, восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении противник трижды безуспешно пытался прорвать оборону защитников в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении восемь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шаховое, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, в воскресенье на этом направлении было уничтожено 155 оккупантов, из них 109 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, пять автомобилей, шесть мотоциклов, 4 антенны связи и 20 БПЛА; повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и шесть пунктов управления БПЛА оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Толстой, Зеленый Гай, Воскресенка, Александроград, Малиевка и Темировка. Семь боевых столкновений продолжаются.

На Приднепровском направлении враг предпринял четыре тщетные попытки приблизиться к украинским позициям.