У Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник
Понеділок, 18 серпня 2025, 09:08
У Подільському районі Києва на парковці вибухнув пофарбований під військовий автомобіль, коли до нього наближався власник, він отримав травми.
Джерело: КМДА у Telegram, поліція Києва у Telegram
Дослівно: "У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють відповідні служби".
Деталі: Повідомляється, що за попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля.
Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.