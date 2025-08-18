Усі розділи
У Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 серпня 2025, 09:08
У Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник
фото: поліція Києва

У Подільському районі Києва на парковці вибухнув пофарбований під військовий автомобіль, коли до нього наближався власник, він отримав травми.

Джерело: КМДА у Telegram, поліція Києва у Telegram

Дослівно: "У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють відповідні служби".

Деталі: Повідомляється, що за попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля.

 

Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

