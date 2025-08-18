В Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец

В Подольском районе Киева на парковке взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец, он получил травмы.

Источник: КГГА в Telegram, полиция Киева в Telegram

Дословно: "В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный. На месте работают соответствующие службы".

Сообщается, что по предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.

Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.