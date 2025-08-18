В Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец
Понедельник, 18 августа 2025, 09:08
В Подольском районе Киева на парковке взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец, он получил травмы.
Источник: КГГА в Telegram, полиция Киева в Telegram
Дословно: "В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный. На месте работают соответствующие службы".
Источник: Сообщается, что по предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.
Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.