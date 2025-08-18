Все разделы
В Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец

Станислав ПогориловПонедельник, 18 августа 2025, 09:08
В Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец
фото: полиция Киева

В Подольском районе Киева на парковке взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец, он получил травмы.

Источник: КГГА в Telegram, полиция Киева в Telegram

Дословно: "В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный. На месте работают соответствующие службы".

Источник: Сообщается, что по предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.

 

Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

