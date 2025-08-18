Кокаїн цілодобово: затримали членів "синдикату", які набирали кур'єрів на поліграфі

Правоохоронці затримали 10 членів злочинної організації, яка займалася збутом кокаїну в Києві та Одесі під час дії комендантської години.

Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція, СБУ

Деталі: За даними слідства, підозрювані, серед яких двоє організаторів незаконного бізнесу, створили мережу роботи наркокур’єрів, які гарантували доставку наркотиків клієнтам у будь-який час.

Для безперешкодних поїздок вночі водії використовували підроблені перепустки, посвідчення волонтерів та документи державних установ. Клієнтів на "товар" шукали через соцмережу Telegram, а оплату приймали готівкою чи на криптогаманці. Самих же наркокур’єрів, перш ніж взяти на роботу, перевіряли на поліграфі.

Наркотики учасникам злочинної організації з інших міст передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з шампунем. Ціна за грам кокаїну з доставкою в комендантську годину складала 250 доларів, в день – 200 доларів.

Правоохоронці задокументували 15 фактів збуту кокаїну. Під час обшуків у членів злочинної організації вилучили пакети з наркотиками, які відправили на експертизу, запали для гранат, набої різного калібру та чорнові записи.

10 затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у збуті наркотичних засобів у складі злочинної організації.

Всім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення застави, зазначають у прокуратурі

Фігуранту, в якого під час обшуків знайшли зброю та боєприпаси, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція статей за збут наркотиків у складі злочинної організації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.