Кокаин круглосуточно: задержали членов "синдиката", которые набирали курьеров на полиграфе

Правоохранители задержали 10 членов преступной организации, которая занималась сбытом кокаина в Киеве и Одессе во время действия комендантского часа.

Источник: Киевская городская прокуратура, Нацполиция, СБУ

Детали: По данным следствия, подозреваемые, среди которых двое организаторов незаконного бизнеса, создали сеть работы наркокурьеров, которые гарантировали доставку наркотиков клиентам в любое время.

Для беспрепятственных поездок ночью водители использовали поддельные пропуска, удостоверения волонтеров и документы государственных учреждений. Клиентов на "товар" искали через соцсеть Telegram, а оплату принимали наличными или на криптокошельке. Самых же наркокурьеров, прежде чем взять на работу, проверяли на полиграфе.

Наркотики участникам преступной организации из других городов передавали по почте, пряча их во флаконах с шампунем. Цена за грамм кокаина с доставкой в комендантский час составляла 250 долларов, в день – 200 долларов.

Правоохранители задокументировали 15 фактов сбыта кокаина. Во время обысков у членов преступной организации изъяли пакеты с наркотиками, которые отправили на экспертизу, запалы для гранат, патроны различного калибра и черновые записи.

10 задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины, а именно в сбыте наркотических средств в составе преступной организации.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, отмечают в прокуратуре

Фигуранту, у которого во время обысков нашли оружие и боеприпасы, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Санкция статей за сбыт наркотиков в составе преступной организации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.