ЗМІ: Перед зустріччю в Овальному кабінеті у Трампа знову переймалися, чи вдягне Зеленський костюм

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 18 серпня 2025, 15:22
ЗМІ: Перед зустріччю в Овальному кабінеті у Трампа знову переймалися, чи вдягне Зеленський костюм
Зеленський. фото Офісу президента

Білий дім питав українських посадовців, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч із американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня.

Джерело: Axios з посиланням на два джерела, які мають безпосереднє відношення до цієї інформації, "Європейська правда"

Деталі: Одяг Зеленського став проблемою під час його попередньої зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско.

Трампу не сподобалося вбрання Зеленського у стилі мілітарі. Він саркастично зауважив: "Він сьогодні дуже вирядився", коли вітав його у Західному крилі.

Деякі американські посадовці тоді вважали, що питання костюма певною мірою вплинуло на катастрофічний результат зустрічі.

Джерела повідомили, що Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок у тому ж чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні. "Це буде "костюмний стиль", але не повний костюм", – сказало одне з джерел.

На саміті НАТО Зеленський вперше одягнув піджак ділового стилю після вторгнення 2022 року, і американські посадовці заявили, що Трамп був задоволений цим.

"Зеленський приїхав як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений як той, хто повинен бути в НАТО. ... Тож вони мали гарну розмову", – сказав тоді американський посадовець в інтерв'ю Axios.

Один радник Трампа, частково жартома, сказав Axios, що "було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм у понеділок, але додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".

 "Було б чудово, якби він одягнув краватку, але ми не очікуємо, що він це зробить", – сказав інший посадовець.

Джерело додало, що віцепрезидент Джей Ді Венс був більше роздратований виглядом і поведінкою Зеленського під час останньої зустрічі в Овальному кабінеті, ніж Трамп.

За словами джерел, Зеленський не одягне краватку в понеділок.

Зазначається, що Трамп – великий прихильник того, щоб виглядати належним чином, що, на його думку, для світового лідера означає носіння костюма. Але його невдоволення Зеленським минулого разу стосувалося не лише одягу, кажуть його радники.

Американські посадовці кажуть, що український президент став краще апелювати до Трампа.

"Віддаймо йому належне. Він не такий поганий, як був раніше", – сказав другий радник Трампа.

На запитання, чи буде саміт повторенням минулого разу, радник відповів: "Ні, абсолютно ні".

"Вони подолали дуже, дуже багато, обидва. Зеленський не буде показувати йому фотографії загиблих дітей, а потім поводитися так, ніби це якась його провина. Президент навчився просто, знаєте, відкидати будь-які роздратування і йти вперед", – сказав він.

За словами радника, поруч із Зеленським також будуть європейські лідери, "тож це буде зовсім інша атмосфера, ніж під час минулої зустрічі".

Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось експрезидент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.

Передісторія:

В Овальному кабінеті в лютому один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі "найвищого рівня" Сполучених Штатів.

"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?" – запитав журналіст.

"У вас якісь проблеми?" – сказав у відповідь Зеленський.

"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрескод Овального кабінету", – відповів журналіст.

Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.

ТрампЗеленськийпереговори
