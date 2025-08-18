Усі розділи
Сійярто телефонував Лаврову, щоб розпитати, як пройшли переговори на Алясці

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 20:13
Сійярто телефонував Лаврову, щоб розпитати, як пройшли переговори на Алясці
Міністри закордонних справ Угорщини та Росії провели телефонну розмову, зокрема про підсумки зустрічі лідерів РФ і США на Алясці.

Джерело: "Європейська правда", заява МЗС Росії

Деталі: У Міністерстві закордонних справ РФ повідомили про телефонну розмову очільника відомства Сергія Лаврова та його угорського колеги Петера Сійярто, зазначивши, що цей дзвінок ініціював Будапешт. 

"Сторони обговорили проблематику української кризи у контексті підсумків зустрічі лідерів Росії і США на Алясці 15 серпня. Також торкнулися практичних питань російсько-угорської взаємодії, включно з графіком двостороннього політичного діалогу", – йдеться у комюніке російської сторони. 

Нагадаємо, вранці 18 серпня очільник МЗС Угорщини заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у відповідь нагадав йому, хто розпочав війну. Сійярто після того взявся шантажувати Україну постачанням електроенергії.

