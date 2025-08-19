Усі розділи
Російські Ту-95МС здійснили імовірні пуски крилатих ракет – Повітряні сили

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 02:52
Російські Ту-95МС здійснили імовірні пуски крилатих ракет – Повітряні сили
Ту-95МС, ілюстративне фото: Вікіпедія

У ніч проти 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: ПС не уточнили, з якого саме аеродрому РФ злетіли Ту-95МС

Дослівно Повітряні сили: "Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95МС.

Про зміну обстановки повідомимо додатково!"

Оновлено: О 2:50 Повітряні сили повідомили про імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками РФ.

Росіяавіаросійсько-українська війна
