Російські Ту-95МС здійснили імовірні пуски крилатих ракет – Повітряні сили
Вівторок, 19 серпня 2025, 02:52
У ніч проти 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: ПС не уточнили, з якого саме аеродрому РФ злетіли Ту-95МС
Реклама:
Дослівно Повітряні сили: "Зафіксовано зліт 2-х бортів Ту-95МС.
Про зміну обстановки повідомимо додатково!"
Оновлено: О 2:50 Повітряні сили повідомили про імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками РФ.