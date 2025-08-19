Усі розділи
Мерц: Зеленський може зустрітися з Путіним протягом двох тижнів

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 19 серпня 2025, 09:22
Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що президент Володимир Зеленський та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Джерело: Мерц під час спілкування з журналістами, цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Мерц заявив, що про це Трамп домовився з Путіним під час перерви у переговорах у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав.

"Під час перерви в зустрічі американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між президентом Росії та президентом України відбудеться протягом найближчих двох тижнів", – сказав Мерц журналістам.

За словами німецького канцлера, Трамп погодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "по-справжньому розпочатися".

Він зазначив, що місце цієї зустрічі наразі ще не визначено.

"Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні переконання", – сказав Мерц.

Німецький канцлер зазначив, що Трамп був вражений тим, що європейці виступили єдиним фронтом і що їхні переговори з адміністрацією США тепер перейдуть до деталей щодо гарантій безпеки для України.

"Абсолютно очевидно, що в цьому має брати участь уся Європа", – додав Мерц.

Зазначимо, Мерц перед початком зустрічі лідерів США, України, Єврокомісії та низки європейських держав наполіг, що наступний раунд переговорів з РФ повинен мати на меті припинення вогню, всупереч намірам Трампа не вести про це переговори.

А президент Фінляндії Александр Стубб розкрив додаткові подробиці зустрічі в Білому домі, зокрема розповів про три основні результати.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

