У середу в Україні буде сухо, а з четверга прийдуть дощі  

20 серпня в Україні буде тепло і без опадів, а з 21 серпня очікується дощова погода.

Дослівно УГМЦ: "20-21 серпня переважно без опадів, лише вдень 21 серпня у західних і Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 10-18°; вдень 20 серпня 22-27°, на півдні та південному сході до 30°, 21 серпня підвищення температури до 25-30°, на крайньому півдні до 33°, у західних областях зниження до 19-24°".

Деталі: У Києві в середу без опадів, вночі 13-15°, вдень 24-26°, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

У четвер у столиці без опадів, вночі 15-17°, вдень до +29°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

22 серпня у західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі з грозами; на решті території без опадів; вдень у центральних, більшості північних та південних областей місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 16-21°, на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°.

У Києві в п’ятницю дощ, вночі 16-18°, вдень 21-23°, вітер північно-східний, 5-10 м/с.