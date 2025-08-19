В среду в Украине будет сухо, а с четверга придут дожди

20 августа в Украине будет тепло и без осадков, а с 21 августа ожидается дождливая погода.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "20-21 августа преимущественно без осадков, только днем 21 августа в западных и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 10-18°; днем 20 августа 22-27°, на юге и юго-востоке до 30°, 21 августа повышение температуры до 25-30°, на крайнем юге до 33°, в западных областях понижение до 19-24°".

Детали: В Киеве в среду без осадков, ночью 13-15°, днем 24-26°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В четверг в столице без осадков, ночью 15-17°, днем до +29°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

22 августа в западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные дожди с грозами; на остальной территории без осадков; днем в центральных, большинстве северных и южных областей местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в северных областях 20-25°.

В Киеве в пятницу дождь, ночью 16-18°, днем 21-23°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.