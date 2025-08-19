Чоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон
Прикордонники Чопського загону викрили хитрощі церковника Української православної церкви, який за грошову винагороду намагався переправити через кордон військовозобов’язаного.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: За інформацією оперативників прикордонний наряд в Ужгородському районі зупинив для перевірки автомобіль "Mercedes", який рухався у напрямку кордону. Кермував легковиком 50-річний чоловік, який надав прикордонному наряду для перевірки посвідчення священнослужителя одного з монастирів Закарпаття.
Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли у ньому ще одну особу. Аби проїхати повз контрольні пости непоміченим, монах сховав "пасажира" на задньому сидінні під рясами. Той виявився 41-річним жителем Сумщини.
В ході опитування водій зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався довезти його до кордону зі Словаччиною за грошову винагороду у розмірі 10000 доларів США. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням.
На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
В діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ. Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції. "Пасажирові" доведеться також відповідати перед законом у відповідності до ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", наголошують прикордонники.