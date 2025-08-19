Мужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу

Пограничники Чопского отряда разоблачили хитрости церковника Украинской православной церкви, который за денежное вознаграждение пытался переправить через границу военнообязанного.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По информации оперативников, пограничный наряд в Ужгородском районе остановил для проверки автомобиль "Mercedes", который двигался в направлении границы. За рулем легковушки был 50-летний мужчина, который предоставил пограничному наряду для проверки удостоверение священнослужителя одного из монастырей Закарпатья.

При досмотре транспортного средства пограничники обнаружили в нем еще одного человека. Чтобы проехать мимо контрольных постов незамеченным, монах спрятал "пассажира" на заднем сиденье под рясой. Тот оказался 41-летним жителем Сумщины.

В ходе опроса водитель признался, что связался с мужчиной через общих знакомых и обязался довезти его до границы со Словакией за денежное вознаграждение в размере 10000 долларов США. Последний должен был рассчитаться за сделку после успешного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым одеянием.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции.

В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК. Соответствующее сообщение направлено в адрес Нацполиции. "Пассажиру" придется также отвечать перед законом в соответствии со ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", отмечают пограничники.