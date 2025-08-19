Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу

Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 17:15
Мужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу
фото ГПСУ

Пограничники Чопского отряда разоблачили хитрости церковника Украинской православной церкви, который за денежное вознаграждение пытался переправить через границу военнообязанного.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По информации оперативников, пограничный наряд в Ужгородском районе остановил для проверки автомобиль "Mercedes", который двигался в направлении границы. За рулем легковушки был 50-летний мужчина, который предоставил пограничному наряду для проверки удостоверение священнослужителя одного из монастырей Закарпатья.

Реклама:

При досмотре транспортного средства пограничники обнаружили в нем еще одного человека. Чтобы проехать мимо контрольных постов незамеченным, монах спрятал "пассажира" на заднем сиденье под рясой. Тот оказался 41-летним жителем Сумщины.

В ходе опроса водитель признался, что связался с мужчиной через общих знакомых и обязался довезти его до границы со Словакией за денежное вознаграждение в размере 10000 долларов США. Последний должен был рассчитаться за сделку после успешного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым одеянием.

РЕКЛАМА:

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции.

В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК. Соответствующее сообщение направлено в адрес Нацполиции. "Пассажиру" придется также отвечать перед законом в соответствии со ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", отмечают пограничники.

 
фото гпсу

уклонистыПограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года за допинг
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей
видеоМужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу
Трамп заверил, что войск США в Украине не будет, а европейские "не проблема"
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Все новости...
уклонисты
Разоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
Расстрелы, осада сел и шантаж родными. Как проводили мобилизацию и наказывали уклонистов более ста лет назад
Перекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков
Последние новости
18:49
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года за допинг
18:36
Более 130 партий не подали отчеты за второй квартал и будут наказаны – НАПК
18:35
Налог на недвижимость: владельцы уплатили почти на 30% больше, чем в прошлом году
18:34
хоккейСерьезное усиление: "Сокол" подписал нападающего "Киев Кэпиталз"
18:24
Президент Евросовета назвал приоритетом прекращение огня РФ и пригрозил усилить санкции
18:23
"Королева кетамина" признает себя виновной в продаже убивших Мэттью Перри наркотиков
18:18
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей
18:07
Суд продлил Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства
17:55
Дон Кихот в Киеве: УП инициирует сбор средств на создание мозаики в память о Георгии Гонгадзе
17:54
Украина ввела искусственный интеллект в проверку документов
Все новости...
Реклама:
Реклама: