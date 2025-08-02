У Вінниці сотні людей вимагають звільнити чоловіків, яких ТЦК нібито утримує на місцевому стадіоні

Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.

Джерело: "Суспільне Вінниця", місцеві Telegram-канали

Деталі: Повідомляється, що близько 23:00 біля стадіону "Локомотив" почали збиратися люди з вимогою звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, зранку затримали працівники ТЦК та СП. Присутні стверджують, що чоловіків тримають на території стадіону.

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За словами кореспондента "Суспільне", на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. Свідки стверджують, що правоохоронці застосовували газові балончики та здійснювали затримання.

"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", – розповіла місцева жителька Анна Тетервак.

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Ще одна жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали представники ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.

"Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком", – розповів вінничанин Віталій.

Правоохоронці закликали громадян розійтися у зв’язку з початком комендантської години. Втім, люди відмовилися виконати вимогу поліції.