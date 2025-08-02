Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Вінниці сотні людей вимагають звільнити чоловіків, яких ТЦК нібито утримує на місцевому стадіоні

Іван Д'яконовСубота, 2 серпня 2025, 00:57
У Вінниці сотні людей вимагають звільнити чоловіків, яких ТЦК нібито утримує на місцевому стадіоні
Фото: "Суспільне"

Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.

Джерело: "Суспільне Вінниця", місцеві Telegram-канали

Деталі: Повідомляється, що близько 23:00 біля стадіону "Локомотив" почали збиратися люди з вимогою звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, зранку затримали працівники ТЦК та СП. Присутні стверджують, що чоловіків тримають на території стадіону.

Реклама:

За словами кореспондента "Суспільне", на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. Свідки стверджують, що правоохоронці застосовували газові балончики та здійснювали затримання.

"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", – розповіла місцева жителька Анна Тетервак.

РЕКЛАМА:

Ще одна жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали представники ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.

"Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком", – розповів вінничанин Віталій.

Правоохоронці закликали громадян розійтися у зв’язку з початком комендантської години. Втім, люди відмовилися виконати вимогу поліції.

ВінницяТЦК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Reuters: США і НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
фотоУ Литві оприлюднили знімки дрона, який залетів з території Білорусі
Уряд почне формувати конкурсну комісію з відбору керівника митниці
Обвинувачений у нападі на Гандзюк Мангер хотів мобілізуватися – суд відмовив
Голову БЕБ можуть призначити наступного тижня, але спочатку поліграф – Свириденко
Усі новини...
Вінниця
Удар по польській фабриці у Вінниці: Польща викликала представника російського посольства
Росія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 8 постраждалих
У Вінниці ТЦК розосередився "через напружену ситуацію в країні"
Останні новини
01:46
Google змінює рішення щодо деактивації скорочених посилань goo.gl
01:22
Російські дрони вдарили по центру Балаклії: пошкоджено будівлі
00:57
У Вінниці сотні людей вимагають звільнити чоловіків, яких ТЦК нібито утримує на місцевому стадіоні
00:22
У будівлі суспільного мовника Словаччини виявили багато наркотиків і готівки
23:48
"Державний земельний банк" виявив нелегальні посіви на державних землях
23:27
Генштаб: На фронті відбулось 130 бойових зіткнень
22:58
На Львівщині запрацював новий завод
22:41
Зеленський про ракетну атаку по Києву: Це був один із найжорстокіших ударів по столиці
22:35
Частка непрацюючих кредитів у банках наблизилась до рівня початку повномасштабної війни
22:07
Reuters: США і НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: