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У Нацполіції прокоментували конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці

Іван Д'яконовСубота, 2 серпня 2025, 07:11
У Нацполіції прокоментували конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці
Фото: "Суспільне"

Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Джерело: Національна поліція Вінницької області

Деталі: У нацполіції зазначили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

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Дослівно: "У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями.

До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта".

Деталі: Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

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Передісторія: 

  • Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.

ТЦКВінниця
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