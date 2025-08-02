У Нацполіції прокоментували конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці

Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Національна поліція Вінницької області

Деталі: У нацполіції зазначили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

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Дослівно: "У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями.

До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта".

Деталі: Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

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