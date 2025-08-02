Російські дрони вдарили по центру Балаклії: пошкоджено будівлі
Субота, 2 серпня 2025, 01:22
У ніч на 2 серпня російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині. Зафіксовано щонайменше два вибухи, є влучання в приватне домоволодіння.
Джерело: начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов
Деталі: За словами очільника МВА, російські окупаційні війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Два вибухи пролунали в центральній частині міста.
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Внаслідок атаки зафіксовано влучання в приватний житловий будинок і нежитлову будівлю. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.
Передісторія:
- Увечері 1 серпня російські війська атакували Київський район Харкова безпілотником типу "Молнія", внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них троє дітей 9 та 10 років й немовля 5 місяців.