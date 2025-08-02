Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через удар РФ по Сумщині загинув підліток, ще одна дитина постраждала

Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 18:53
Через удар РФ по Сумщині загинув підліток, ще одна дитина постраждала
Фото: ДСНС

Через удар російських військових по Свеській громаді на Сумщині загинув 12-річний хлопець, ще один підліток постраждав.  

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: За інформацією, у суботу близько 14:30 Росія атакувала Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару.

Реклама:

Дослівно: "12-річний хлопчик помер до приїзду медиків. Також постраждав 13-річний підліток – його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.

Деталі: Обставини трагедії встановлюються.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Сумська областьросійсько-українська війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Джерела: Серед затриманих НАБУ і САП осіб – нардеп Кузнєцов і ексочільник Луганщини Гайдай
Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
Вбитій у російському полоні журналістці Рощиній присвоєно орден Свободи
Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги
Усі новини...
Сумська область
На Сумщині армія РФ пошкодила приміщення податкової
Армія РФ атакувала дронами місцевий магазин на Сумщині, є постраждала
Росія атакувала Сумщину: поранені двоє людей, зруйновані будинки та торгові приміщення
Останні новини
19:26
На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував цивільне авто: поранено 6-річну дівчинку
18:54
Майже половина поляків вважають, що Туск повинен піти у відставку з поста прем’єра
18:53
Через удар РФ по Сумщині загинув підліток, ще одна дитина постраждала
18:42
Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинять на час розслідування
18:26
оновленоПо всій Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К
18:15
Корупція на закупівлі БпЛА: нацгвардійців відсторонили з посад, МВС веде розслідування
18:01
Джерела: Серед затриманих НАБУ і САП осіб – нардеп Кузнєцов і ексочільник Луганщини Гайдай
17:10
У Києві через обстріл загинула сім'я переселенців зі Слов'янська: батько, вагітна мати і 2-річний син
17:05
фото, доповненоНАБУ і САП розповіли подробиці викриття нардепа й чиновників на хабарі
16:53
Зеленський: НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: