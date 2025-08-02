Через удар РФ по Сумщині загинув підліток, ще одна дитина постраждала
Субота, 2 серпня 2025, 18:53
Через удар російських військових по Свеській громаді на Сумщині загинув 12-річний хлопець, ще один підліток постраждав.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Деталі: За інформацією, у суботу близько 14:30 Росія атакувала Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару.
Реклама:
Дослівно: "12-річний хлопчик помер до приїзду медиків. Також постраждав 13-річний підліток – його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.
Деталі: Обставини трагедії встановлюються.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У суботу, 2 серпня, російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії, унаслідок чого загинула людина.