Через удар РФ по Сумщині загинув підліток, ще одна дитина постраждала

Через удар російських військових по Свеській громаді на Сумщині загинув 12-річний хлопець, ще один підліток постраждав.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: За інформацією, у суботу близько 14:30 Росія атакувала Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару.

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Дослівно: "12-річний хлопчик помер до приїзду медиків. Також постраждав 13-річний підліток – його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.

Деталі: Обставини трагедії встановлюються.

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