Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ обстріляла Костянтинівку з артилерії: загинула людина

Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 16:37
РФ обстріляла Костянтинівку з артилерії: загинула людина
Фото: начальник МВА Сергій Горбунов, Facebook

Російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії, унаслідок чого загинула людина.

Джерело: начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook

Деталі: Посадовець повідомив, що жертва обстрілу перебувала у власному будинку та отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Реклама:

Окрім людських втрат, внаслідок атаки пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

Передісторія:

Донецька областьросійсько-українська війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
Вбитій у російському полоні журналістці Рощиній присвоєно орден Свободи
Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги
Усі новини...
Донецька область
Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, аби перерізати логістику ЗСУ
Росія атакувала Дружківку дронами: щонайменше семеро поранених
МВА: окупанти атакували центр Слов’янська – поранили людину та пошкодили візитівку міста
Останні новини
17:10
У Києві через обстріл загинула сім'я переселенців зі Слов'янська: батько, вагітна мати і 2-річний син
17:05
фото, доповненоНАБУ і САП розповіли подробиці викриття нардепа й чиновників на хабарі
16:53
Зеленський: НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
16:41
Глава МЗС Британії: Путін не готовий до серйозних переговорів, має максималістські амбіції
16:37
РФ обстріляла Костянтинівку з артилерії: загинула людина
16:30
ФОТОУ КиївЗоо збудували нову домівку для врятованих з Донеччини сервалів
16:17
Зеленський поговорив із Усиком про те, як посилити позиції України в США
16:12
Країни Північної Європи потерпають від безпрецедентної спеки
15:58
Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру
15:35
У США зафіксували найдовший у світі спалах блискавки: його довжина склала 829 кілометрів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: