РФ обстріляла Костянтинівку з артилерії: загинула людина
Субота, 2 серпня 2025, 16:37
Російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії, унаслідок чого загинула людина.
Джерело: начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook
Деталі: Посадовець повідомив, що жертва обстрілу перебувала у власному будинку та отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.
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Окрім людських втрат, внаслідок атаки пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.
Передісторія:
- Унаслідок масованої атаки дронів по місту Дружківка Донецької області у суботу, 2 серпня, постраждали щонайменше семеро людей.