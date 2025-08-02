РФ обстріляла Костянтинівку з артилерії: загинула людина

Російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії, унаслідок чого загинула людина.

Джерело: начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook

Деталі: Посадовець повідомив, що жертва обстрілу перебувала у власному будинку та отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

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Окрім людських втрат, внаслідок атаки пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

Передісторія: