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У Херсоні російська авіація пошкодила автомобільний міст

Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 20:21
У Херсоні російська авіація пошкодила автомобільний міст
Скриншот

Увечері 2 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби, як наслідок – пошкоджено автомобільний міст.

Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дослівно: "Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел".

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Деталі: Також зруйновані три приватні будинки та одна багатоповерхівка.

Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила. Всі відповідальні служби працюють на місці.

Передісторія:

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Херсонросійсько-українська війна
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