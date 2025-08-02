У Херсоні російська авіація пошкодила автомобільний міст
Субота, 2 серпня 2025, 20:21
Увечері 2 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби, як наслідок – пошкоджено автомобільний міст.
Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Дослівно: "Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел".
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Деталі: Також зруйновані три приватні будинки та одна багатоповерхівка.
Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила. Всі відповідальні служби працюють на місці.
Передісторія:
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- Вранці 2 серпня у Херсоні через російські обстріли загинули дві людини.