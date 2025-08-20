Усі розділи
У США прогнозують, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 ядерних боєголовок

Альона Мазуренко Середа, 20 серпня 2025, 06:25
У США прогнозують, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 ядерних боєголовок
ілюстративне фото: Unsplash

Китай розпочав швидке та стійке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил – у США припускають, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 оперативних ядерних боєголовок.

Джерело: Reuters

Деталі: У своїй політиці національної оборони Китай обіцяв не використовувати ядерну зброю першим за жодних обставин.

Проте, у своєму щорічному звіті про військову міць Китаю Пентагон заявив, що, незважаючи на публічну позицію Китаю, його стратегія, ймовірно, включає можливе застосування ядерної зброї першими у відповідь на звичайні атаки, які загрожують життєздатності його ядерних сил, командування та управління. Або ж Китай буде здійснювати удари, які наближаються до ефекту ядерного.

Китай розширює та модернізує свої арсенали зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив близько 600 боєголовок, згідно з даними "Atomic Scientists", некомерційної організації з Чикаго. За його словами, Китай будує близько 350 нових ракетних шахт та кілька нових баз для мобільних пускових установок.

За оцінками, китайські збройні сили, Народно-визвольна армія, мали близько 712 пускових установок для наземних ракет, але не всі були призначені для ядерної зброї.

З цих пускових установок 462 можуть бути заряджені ракетами, "які можуть досягти континентальної частини Сполучених Штатів", йдеться у повідомленні.

Багато пускових установок призначені для ракет малої дальності для атаки на регіональні цілі, але більшість із них не були призначені для ядерного удару, йдеться в оцінці "Atomic Scientists".

У своєму звіті Пентагон підрахував, що Китай матиме понад 1000 оперативних ядерних боєголовок до 2030 року, оскільки прагне створити більші сили, починаючи від малопотужних високоточних ударних ракет до міжконтинентальних балістичних ракет з вибуховою силою потужністю кілька мегатонн.

Китайядерна зброя
