В США прогнозируют, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок

Алена МазуренкоСреда, 20 августа 2025, 06:25
иллюстративная фото: Unsplash

Китай начал быстрое и устойчивое увеличение размеров и возможностей своих ядерных сил – в США предполагают, что к 2030 году у Китая будет более 1000 оперативных ядерных боеголовок.

Источник: Reuters

Детали: В своей политике национальной обороны Китай обещал не использовать ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах.

Однако в своем ежегодном отчете о военной мощи Китая Пентагон заявил, что, несмотря на публичную позицию Китая, его стратегия, вероятно, включает возможное применение ядерного оружия первыми в ответ на обычные атаки, угрожающие жизнеспособности его ядерных сил, командования и управления.

Или Китай будет совершать удары, которые приближаются к ядерному эффекту. Китай расширяет и модернизирует свои арсеналы оружия быстрее, чем любое другое ядерное государство, и накопил около 600 боеголовок, согласно данным "Atomic Scientists", некоммерческой организации из Чикаго.

По его словам, Китай строит около 350 новых ракетных шахт и несколько новых баз мобильных пусковых установок.

По оценкам, китайские вооруженные силы, Народно-освободительная армия имели около 712 пусковых установок для наземных ракет, но не все были предназначены для ядерного оружия.

Из этих пусковых установок 462 могут быть заряжены ракетами, "которые могут достичь континентальной части Соединенных Штатов", говорится в сообщении.

Многие пусковые установки предназначены для ракет малой дальности для атаки на региональные цели, но большинство из них не были предназначены для ядерного удара, говорится в оценке Atomic Scientists.

В своем отчете Пентагон подсчитал, что у Китая будет более 1000 оперативных ядерных боеголовок к 2030 году, поскольку стремится создать большие силы, начиная от маломощных высокоточных ударных ракет до межконтинентальных баллистических ракет со взрывчатой силой мощностью несколько мегатонн.

