У четвер дощитиме на заході, а далі дощі прийдуть у більшість областей України

21 серпня переважатиме суха погода, лише в західних і Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, 22-23 серпня дощі прогнозують у більшості областей України.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У четвер в Україні температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°.

У Києві 21 серпня без опадів, вночі 16-18°, вдень 27-29°, вітер західний, 5-10 м/с.

22 серпня по всій території країни, крім сходу та південного сходу, пройдуть дощі, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°.

У столиці в п’ятницю дощ, вночі 16-18°, вдень 22-24°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

23 серпня помірні і значні дощі з грозами прогнозують у центральних, південних та східних областях. У суботу у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 23-28°; на решті території вночі 8-13°, вдень 16-21°.

У Києві 23 серпня вночі короткочасний дощ, 11-13°, вдень без опадів, до +21°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.