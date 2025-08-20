Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У четвер дощитиме на заході, а далі дощі прийдуть у більшість областей України

Ірина БалачукСереда, 20 серпня 2025, 13:40
У четвер дощитиме на заході, а далі дощі прийдуть у більшість областей України
Фото ілюстративне з pixabay.com

21 серпня переважатиме суха погода, лише в західних і Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, 22-23 серпня дощі прогнозують у більшості областей України.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У четвер в Україні температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°.

Реклама:

У Києві 21 серпня без опадів, вночі 16-18°, вдень 27-29°, вітер західний, 5-10 м/с.

22 серпня по всій території країни, крім сходу та південного сходу, пройдуть дощі, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°.

У столиці в п’ятницю дощ, вночі 16-18°, вдень 22-24°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

23 серпня помірні і значні дощі з грозами прогнозують у центральних, південних та східних областях. У суботу у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 23-28°; на решті території вночі 8-13°, вдень 16-21°.

У Києві 23 серпня вночі короткочасний дощ, 11-13°, вдень без опадів, до +21°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа
фотоЕксначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР
Усі новини...
погода
У середу в Україні буде сухо, а з четверга прийдуть дощі  
Путін і Трамп у телефонній розмові підтримали прямі переговори між РФ та Україною
Спека в Україні дещо спаде, у четвер на заході пройдуть дощі
Останні новини
15:34
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
15:22
Північноатлантична рада на чолі з Рютте обговорила процес мирного врегулювання в Україні
14:58
В Instagram через рекламу казино заблокували 7 акаунтів, серед яких відома блогерка-мільйонниця
14:57
Гутцайт: Сподіваюся, українські спортсмени виборють понад 40 ліцензій на зимову Олімпіаду-2026
14:32
У "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення
14:14
Лавров: Гарантії безпеки України, крім РФ, мають забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай
14:09
Румунія піднімала в повітря винищувачі Typhoon через нічний удар РФ по Україні
14:04
Pop Mart прогнозує понад чотири мільярди доходу у 2025 році та готує запуск міні-Лабубу
14:03
Забезпечення учнів підручниками: школи отримали лише половину запланованих примірників
13:58
На Дніпропетровщині росіяни атакувала з дрона цивільну автівку: загинув чоловік
Усі новини...
Реклама:
Реклама: