В четверг будет дождливо на западе, а затем дожди придут в большинство областей Украины

21 августа будет преобладать сухая погода, только в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, 22-23 августа дожди прогнозируют в большинстве областей Украины.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В четверг в Украине температура ночью 13-18°; днем 25-30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20-25°.

В Киеве 21 августа без осадков, ночью 16-18°, днем 27-29°, ветер западный, 5-10 м/с.

22 августа по всей территории страны, кроме востока и юго-востока, пройдут дожди, местами значительные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в северных областях 20-25°.

В столице в пятницу дождь, ночью 16-18°, днем 22-24°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

23 августа умеренные и значительные дожди с грозами прогнозируют в центральных, южных и восточных областях. В субботу в южных и восточных областях ночью 15-20°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве 23 августа ночью кратковременный дождь, 11-13°, днем без осадков, до +21°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.