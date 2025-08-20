Усі розділи
Генштаб: На фронті відбулось 128 бойових зіткнень від початку доби

Анастасія ПроцСереда, 20 серпня 2025, 22:40
Генштаб: На фронті відбулось 128 бойових зіткнень від початку доби
фото: Генштаб

Від початку доби 20 серпня на фронті відбулось 128 бойових зіткнень, з них 36 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойове зіткнення. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 198 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 15 з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямку Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. Всі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака досі триває. 

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. Ще три боєзіткнення тривають. 

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського. 

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

Генштаб
