Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте произошло 128 боевых столкновений с начала суток

Анастасия ПроцСреда, 20 августа 2025, 22:40
Генштаб: На фронте произошло 128 боевых столкновений с начала суток
фото: Генштаб

С начала суток 20 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений, из них 36 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, осуществил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 15 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Противник девять раз атаковал позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлении Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в районе Голубовки и в направлении Купянска.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 24 штурма противника в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголовое, Ямполь, Дроновка, Григорьевка; еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз атаковал вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки. Все атаки противника отбиты.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра; одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка, Дачное и в сторону Белицкого, Родинского, Мирнограда.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Свободное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.

Генштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кличко: В столице работают силы ПВО
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Все новости...
Генштаб
На фронте 186 боевых столкновений с врагом, из них 63 на Покровском направлении – Генштаб
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
Генштаб: За сутки на фронте было 182 боя, наиболее интенсивным является Покровское направление
Последние новости
23:56
Новости 20 августа: последствия атаки в Одесской области, изменения в госбюджете
23:51
Определился состав Украины на женский чемпионат мира по волейболу
23:41
В России заявили о неприемлемости войск НАТО в Украине, хотя Трамп думает иначе
23:38
Кличко: В столице работают силы ПВО
23:24
Германия надеется на большее участие Китая в мирном процессе в Украине
23:12
"Катастрофа для обоих народов": Макрон предостерег Израиль от операции в Газе
22:57
Великобритания наложила санкции на криптосистемы, поддерживающие Россию
22:40
Генштаб: На фронте произошло 128 боевых столкновений с начала суток
22:23
"Это эскалация": Лидер коалиционной партии Литвы отказался поддержать отправку войск в Украину
22:17
"Тимурчик больше не сам": как из Сумщины эвакуировали тяжелобольного младенца, от которого отказались родители
Все новости...
Реклама:
Реклама: