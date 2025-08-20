Генштаб: На фронте произошло 128 боевых столкновений с начала суток

С начала суток 20 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений, из них 36 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, осуществил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 15 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Противник девять раз атаковал позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлении Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в районе Голубовки и в направлении Купянска.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 24 штурма противника в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголовое, Ямполь, Дроновка, Григорьевка; еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз атаковал вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки. Все атаки противника отбиты.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра; одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка, Дачное и в сторону Белицкого, Родинского, Мирнограда.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Свободное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.