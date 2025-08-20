"Катастрофа для обох народів": Макрон застеріг Ізраїль від операції в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запланована Ізраїлем операція в секторі Газа може призвести до катастрофи для обох народів та втягнути регіон у "постійний вир війни".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Макрона у Х

Деталі: Французький президент опублікував заяву після переговорів з королем Йорданії Абдалою II та президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Ми поділяємо переконання: військова операція в секторі Газа, яку готує Ізраїль, може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у вир постійної війни", – написав Макрон.

Французький лідер повторив свій заклик до постійного припинення вогню в секторі Гази.

Він також назвав звільнення всіх заручників, надання масштабної гуманітарної допомоги населенню Гази, а також роззброєння палестинської організації ХАМАС і зміцнення Палестинської адміністрації передумовами для закінчення війни.

За повідомленнями ЗМІ, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац затвердив план військових дій для захоплення Гази.

Дозвіл було надано попри те, що палестинська бойова організація ХАМАС заявила про свою "позитивну відповідь" міжнародним посередникам на нову пропозицію про припинення вогню в секторі Гази.

Останніми місяцями Макрон посилив критику Ізраїлю за його дії в Газі. Він також пообіцяв визнати Палестинську державу, що викликало різку реакцію уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

