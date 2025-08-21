Усі розділи
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці

Олег Павлюк, Валентина Романенко
Четвер, 21 серпня 2025, 21:23
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
МЗС РФ. ілюстративне фото

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про вихід із арбітражного процесу, ініційованого через захоплення трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву російського МЗС

Деталі: Вихід з арбітражного процесу за Конвенцією ООН з морського права 1982 року у Москві пояснили "грубими процедурними порушеннями під час проведення розгляду та нелегітимним складом арбітражного трибуналу".

МЗС Росії нагадала, що у 2024 році домоглась відведення двох з пʼяти арбітрів через підписання ними декларації з засудженням дій РФ. Але арбітри, які їх замінили, були обрані без участі російської сторони та виступали з "антиросійськими заявами".

"У цій ситуації Росія змушена вийти з процесу. Жодне рішення таких "арбітрів" не матиме юридичної сили і не буде визнано Російською Федерацією", – заявляють у відомстві.

Передісторія:

  • В квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.
  • У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.
  • Останнє на сьогодні рішення трибуналу у липні 2022 року підтвердило його юрисдикцію за позовом України проти Росії.

Читайте також: Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

