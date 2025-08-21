Все разделы
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 21:23
МИД РФ. иллюстративное фото

Министерство иностранных дел России объявило о выходе из арбитражного процесса, инициированного из-за захвата трех украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского МИД

Детали: Выход из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Москве объяснили "грубыми процедурными нарушениями во время проведения рассмотрения и нелегитимным составом арбитражного трибунала".

МИД России напомнил, что в 2024 году добился отвода двух из пяти арбитров из-за подписания ими декларации с осуждением действий РФ. Но арбитры, которые их заменили, были выбраны без участия российской стороны и выступали с "антироссийскими заявлениями".

"В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса. Ни одно решение таких "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией", – заявляют в ведомстве.

Предыстория:

  • В апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное разбирательство против Российской Федерации по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.
  • В ноябре 2020 года Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против РФ о задержании украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.
  • Последнее на сегодняшний день решение трибунала в июле 2022 года подтвердило его юрисдикцию по иску Украины против России.

