У центрі Києва 22 серпня обмежать рух через візити іноземних делегацій

У Києві в п'ятницю планується обмеження руху транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій.

Джерело: пресслужба Управління державної охорони України, КМВА в Telegram

Деталі: Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Дослівно КМВА: "Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня".