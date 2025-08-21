У центрі Києва 22 серпня обмежать рух через візити іноземних делегацій
Четвер, 21 серпня 2025, 22:38
У Києві в п'ятницю планується обмеження руху транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій.
Джерело: пресслужба Управління державної охорони України, КМВА в Telegram
Деталі: Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.
Дослівно КМВА: "Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня".