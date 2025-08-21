Усі розділи
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух через візити іноземних делегацій

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 22:38
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух через візити іноземних делегацій
Хрещатик. фото Getty Images

У Києві в п'ятницю планується обмеження руху транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій.

Джерело: пресслужба Управління державної охорони України, КМВА в Telegram

Деталі: Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Дослівно КМВА: "Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня".

Київ
Ексчиновник оборонки навиписував собі "за заслуги" премій і доплат на 700 тисяч – прокуратура
Кличко: У столиці працюють сили ППО
У лікарні Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка: поліція почала розслідування
