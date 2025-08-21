В центре Киева 22 августа ограничат движение из-за визитов иностранных делегаций
Четверг, 21 августа 2025, 22:38
В Киеве в пятницу планируется ограничение движения транспорта в центре города из-за визитов иностранных делегаций.
Источник: пресс-служба Управления государственной охраны Украины, КГВА в Telegram
Детали: Сообщается, что в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.
Реклама:
Дословно КГВА: "Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня".