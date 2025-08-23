У Харкові зіткнулися авто, тролейбус і автобус: є постраждалі

У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса постраждали 9 людей, серед яких 16-річна дівчина.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: ДТП сталася 23 серпня на проспекті Героїв Харкова.

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оновлено: Згодом кількість постраждалих зросла до 9, водія автомобіля затримали.