У Харкові зіткнулися авто, тролейбус і автобус: є постраждалі

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 19:11
У Харкові зіткнулися авто, тролейбус і автобус: є постраждалі
місце ДТП у Харкові, фото поліції

У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса постраждали 9 людей, серед яких 16-річна дівчина.

Джерело: поліція Харківської області

 

Деталі: ДТП сталася 23 серпня на проспекті Героїв Харкова.

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.

 

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оновлено: Згодом кількість постраждалих зросла до 9, водія автомобіля затримали.

ХарківДТП
