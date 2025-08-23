В Харькове столкнулись автомобиль, троллейбус и автобус: есть пострадавшие

В Харькове в результате столкновения автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса пострадали 9 человек, среди которых 16-летняя девушка.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: ДТП произошло 23 августа на проспекте Героев Харькова.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Обновлено: Впоследствии количество пострадавших возросло до 9, водитель автомобиля задержан.