В Харькове столкнулись автомобиль, троллейбус и автобус: есть пострадавшие
В Харькове в результате столкновения автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса пострадали 9 человек, среди которых 16-летняя девушка.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: ДТП произошло 23 августа на проспекте Героев Харькова.
В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Обновлено: Впоследствии количество пострадавших возросло до 9, водитель автомобиля задержан.