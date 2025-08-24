У КНДР перевірили бойові можливості двох нових ракет ППО
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто був присутній на випробуваннях двох нових типів зенітних ракет.
Джерело: Bloomberg з посиланням на державне агентство Північної Кореї KCNA
Деталі: Під час Участь випробувань ракет також брали високопосадовці режиму. За даними ЗМІ, метою було оцінити бойові можливості нових систем.
Дослівно: "У результаті стрільб було оцінено, що нова зенітна ракетна система відзначається високою бойовою реактивністю щодо різних повітряних цілей, включно з безпілотними ударними апаратами та крилатими ракетами, а її принципи роботи та реакції ґрунтуються на оригінальних і особливих технологіях".
Деталі: Наголошується, що технічні характеристики двох модернізованих типів ракет надзвичайно добре підходять для знищення різних повітряних цілей.
Що цьому передувало:
- За даними міжнародного звіту, у 2024 році Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів, зокрема калібрів 122 мм і 152 мм.