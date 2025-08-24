Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У КНДР перевірили бойові можливості двох нових ракет ППО

Ольга КацімонНеділя, 24 серпня 2025, 14:18
У КНДР перевірили бойові можливості двох нових ракет ППО
KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто був присутній на випробуваннях двох нових типів зенітних ракет.

Джерело: Bloomberg з посиланням на державне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: Під час Участь випробувань ракет також брали високопосадовці режиму. За даними ЗМІ, метою було оцінити бойові можливості нових систем.

Реклама:

Дослівно: "У результаті стрільб було оцінено, що нова зенітна ракетна система відзначається високою бойовою реактивністю щодо різних повітряних цілей, включно з безпілотними ударними апаратами та крилатими ракетами, а її принципи роботи та реакції ґрунтуються на оригінальних і особливих технологіях".

 

Деталі: Наголошується, що технічні характеристики двох модернізованих типів ракет надзвичайно добре підходять для знищення різних повітряних цілей.

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА:
  • За даними міжнародного звіту, у 2024 році Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів, зокрема калібрів 122 мм і 152 мм.

КНДРзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Українка Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Усі новини...
КНДР
Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали на Курщині та назвав свою армію "найсильнішою"
Путін і Кім Чен Ин під час телефонної розмови підтвердили свою єдність у війні проти України
Північна Корея почала прибирати гучномовці на кордоні
Останні новини
16:54
Парламентарі 30 країн: Мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ
16:51
35 найпамʼятніших миттєвостей українського спорту: чим запам'ятався кожен рік незалежності
16:45
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
16:40
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
16:31
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
16:19
ВідеоЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
16:09
З російського полону звільнили колишнього мера Херсона
15:57
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
15:53
У США стартує престижний тенісний турнір US Open: які шанси українок
15:49
Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: