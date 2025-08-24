У КНДР перевірили бойові можливості двох нових ракет ППО

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто був присутній на випробуваннях двох нових типів зенітних ракет.

Джерело: Bloomberg з посиланням на державне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: Під час Участь випробувань ракет також брали високопосадовці режиму. За даними ЗМІ, метою було оцінити бойові можливості нових систем.

Реклама:

Дослівно: "У результаті стрільб було оцінено, що нова зенітна ракетна система відзначається високою бойовою реактивністю щодо різних повітряних цілей, включно з безпілотними ударними апаратами та крилатими ракетами, а її принципи роботи та реакції ґрунтуються на оригінальних і особливих технологіях".

Деталі: Наголошується, що технічні характеристики двох модернізованих типів ракет надзвичайно добре підходять для знищення різних повітряних цілей.

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА: