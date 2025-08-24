Все разделы
В КНДР проверили боевые возможности двух новых ракет ПВО

Ольга КацимонВоскресенье, 24 августа 2025, 14:18
В КНДР проверили боевые возможности двух новых ракет ПВО
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях двух новых типов зенитных ракет.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA

Детали: В испытаниях ракет также участвовали высокопоставленные представители режима. По данным СМИ, целью было оценить боевые возможности новых систем.

Дословно: "В результате стрельб было оценено, что новая зенитная ракетная система отличается высокой боевой реактивностью в отношении различных воздушных целей, включая ударные беспилотники и крылатые ракеты, а её принципы работы и реакции основаны на оригинальных и особых технологиях".

 

Детали: Отмечается, что технические характеристики двух модернизированных типов ракет чрезвычайно хорошо подходят для уничтожения различных воздушных целей.

Что этому предшествовало:

  • Согласно международному отчету, в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов, в частности калибров 122 мм и 152 мм.

