В КНДР проверили боевые возможности двух новых ракет ПВО
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях двух новых типов зенитных ракет.
Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA
Детали: В испытаниях ракет также участвовали высокопоставленные представители режима. По данным СМИ, целью было оценить боевые возможности новых систем.
Дословно: "В результате стрельб было оценено, что новая зенитная ракетная система отличается высокой боевой реактивностью в отношении различных воздушных целей, включая ударные беспилотники и крылатые ракеты, а её принципы работы и реакции основаны на оригинальных и особых технологиях".
Детали: Отмечается, что технические характеристики двух модернизированных типов ракет чрезвычайно хорошо подходят для уничтожения различных воздушных целей.
Что этому предшествовало:
- Согласно международному отчету, в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов, в частности калибров 122 мм и 152 мм.