Навроцький наклав вето на закон про продовження допомоги українцям

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 25 серпня 2025, 13:31
Навроцький наклав вето на закон про продовження допомоги українцям
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, які втекли від війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польське видання Onet

Деталі: Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася. 

"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) 800+ повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", – наголосив він.

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – цитує також пояснення Навроцького Interia.

Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.

"Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону", – сказав він.

Нагадаємо:

