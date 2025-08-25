Усі розділи
Польський президент ініціював заборону "бандерівського символу"

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 25 серпня 2025, 13:48
Польський президент ініціював заборону бандерівського символу
Фото: Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska

Деталі: Навроцький заявив під час пресбрифінгу, що у президентській пропозиції міститься "ключовий для поляків компонент".

"Щоб усунути російську пропаганду та вибудувати польсько-українські відносини на справжньому партнерстві та взаємній повазі, чутливості, я вважаю, що ми повинні в законопроєкті закріпити однозначне гасло: "стоп бандеризму". А також у Кримінальному кодексі – прирівняти бандерівський символ до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, радянському комунізму, і внести зміни до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу у частині, що стосується злочинів ОУН-УПА", – сказав президент Польщі.

Він додав, що ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрим відносинам з Україною, які мають будуватися на фундаменті справедливості, правди і всупереч російській пропаганді.

Навроцький повідомив, що президентський проєкт, який містить зазначені пропозиції, передбачає подовження строку набуття громадянства з трьох до десяти років, а також підвищення покарання за незаконне перетинання кордону до п’яти років позбавлення волі.

Що мається на увазі під "бандерівським символом", не уточнюється. Однак раніше Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі після інцидентів, що сталися під час концерту білоруського репера у Варшаві

У понеділок Навроцький також вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українським втікачам від війни, що не мають роботи у Польщі.

