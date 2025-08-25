Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 серпня 2025, 22:42
Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС
фото - getty images

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти посадовців ЄС або його держав-членів, відповідальних за ухвалення регулювання проти ІТ-компаній.

Джерело: пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на двох проінформованих джерел

Деталі: За інформацією Reuters, під потенційні санкції США можуть потрапити європейські посадовці, причетні до ухвалення Акта про цифрові послуги. Він зобовʼязав технологічних гігантів докласти більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і насамперед зачепив американські компанії.

Реклама:

У США публічно критикували Акт про цифрові послуги, стверджуючи, що він накладає надмірні обмеження на свободу вираження поглядів в інтернеті.

Джерела Reuters стверджують, що минулого тижня посадовці адміністрації Трампа провели внутрішні наради щодо потенційного накладання санкцій на представників ЄС.

Вони додають, що найімовірнішими варіантами санкцій є візові обмеження, але наразі Державний департамент США не ухвалив остаточного рішення.

РЕКЛАМА:

"Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б загострила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", – ідеться в публікації Reuters.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.

У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.

Трампсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
Усі новини...
Трамп
Трамп пообіцяв "рішучі заходи" і "наслідки" для РФ, якщо не буде мирної угоди за два тижні
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
Останні новини
06:55
Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб
06:38
АРМА перерахувало понад $3,5 млн до Фонду ліквідації наслідків агресії
06:08
Росіяни за тиждень запустили майже 2000 дронів по Херсонщині
05:38
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
05:04
Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії
04:08
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки
04:01
Естонські прикордонники затримали чоловіка, який сплавав до Росії та назад
03:22
Трамп заявив, що війна в Газі завершиться "протягом двох-трьох тижнів"
02:46
Трамп підписав указ про кримінальне переслідування за спалення американського прапора
02:10
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві на користь Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: