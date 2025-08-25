Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти посадовців ЄС або його держав-членів, відповідальних за ухвалення регулювання проти ІТ-компаній.

Джерело: пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на двох проінформованих джерел

Деталі: За інформацією Reuters, під потенційні санкції США можуть потрапити європейські посадовці, причетні до ухвалення Акта про цифрові послуги. Він зобовʼязав технологічних гігантів докласти більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і насамперед зачепив американські компанії.

У США публічно критикували Акт про цифрові послуги, стверджуючи, що він накладає надмірні обмеження на свободу вираження поглядів в інтернеті.

Джерела Reuters стверджують, що минулого тижня посадовці адміністрації Трампа провели внутрішні наради щодо потенційного накладання санкцій на представників ЄС.

Вони додають, що найімовірнішими варіантами санкцій є візові обмеження, але наразі Державний департамент США не ухвалив остаточного рішення.

"Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б загострила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", – ідеться в публікації Reuters.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.

У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.