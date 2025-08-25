Все разделы
Reuters: Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 августа 2025, 22:42
Reuters: Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС
фото - getty images

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или его государств-членов, ответственных за принятие регулирования против ИТ-компаний.

Источник: об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника

Детали: По информации Reuters, под потенциальные санкции США могут попасть европейские чиновники, причастные к принятию Акта о цифровых услугах. Он обязал технологических гигантов приложить больше усилий для борьбы с незаконным контентом и в первую очередь затронул американские компании.

В США публично критиковали Акт о цифровых услугах, утверждая, что он налагает чрезмерные ограничения на свободу выражения мнений в интернете.

Источники Reuters утверждают, что на прошлой неделе чиновники администрации Трампа провели внутренние совещания по поводу потенциального введения санкций против представителей ЕС.

Они добавляют, что наиболее вероятными вариантами санкций являются визовые ограничения, но пока Государственный департамент США не принял окончательного решения.

"Такой шаг стал бы беспрецедентным действием, которое обострило бы борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса", – говорится в публикации Reuters.

Ранее стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.

В июле Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявив, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "орвелевской" цензурой.

