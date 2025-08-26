Усі розділи
США пропонували РФ енергетичні угоди, щоб стимулювати Кремль до миру в Україні – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 серпня 2025, 10:31
фото: getty images

Агентств Reuters з посиланням на джерела написало, що під час переговорів цього місяця з метою досягнення миру в Україні, представники урядів США та Росії обговорили кілька енергетичних угод – а після саміту на Алясці Білий дім хотів оголосити про велику інвестиційну угоду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами обізнаних джерел, , ці угоди були запропоновані як стимули, щоб спонукати Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон – пом'якшити санкції проти Росії.

Три джерела повідомили, що посадовці обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1".

Джерела також повідомили, що було порушено питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів з виробництва скрапленого природного газу, зокрема "Арктик ЗПГ-2", який перебуває під західними санкціями.

Ще одна ідея полягала в тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами.

Відповідні переговори відбулися під час візиту американського посланника Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним і його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим, повідомили три джерела.

Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня, повідомило одне джерело.

"Білий дім дуже хотів вийти з заголовками після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що він чогось досяг", – сказало одне з джерел. 

У той же день, коли відбувся саміт на Алясці, Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включаючи Exxon Mobil, повернути частки в проєкті "Сахалін-1". Це залежить від того, чи вживуть іноземні акціонери заходів для підтримки скасування західних санкцій проти Росії.

Exxon вийшла з російського бізнесу в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазнавши збитків у розмірі 4,6 млрд доларів. Її 30-відсоткова частка в проєкті "Сахалін-1" на Далекому Сході Росії була конфіскована РФ того ж року.

США ввели кілька хвиль санкцій проти російського проєкту "Арктик ЗПГ-2", починаючи з 2022 року, і відрізали доступ до суден льодового класу, які необхідні для роботи в цьому регіоні протягом більшої частини року.

Одне з джерел повідомило, що Вашингтон прагне спонукати Росію купувати американські технології, а не китайські, в рамках ширшої стратегії з метою віддалення Китаю та послаблення відносин між Пекіном і Москвою.

Нагадаємо: 21 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Читайте такожФормула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України

