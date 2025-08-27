Усі розділи
ЗМІ: У ЄС сумніваються в доцільності розділяти Україну й Молдову в переговорах про вступ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 27 серпня 2025, 11:16
Ілюстративне фото: Getty Images

Напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Кишинева кілька європейських дипломатів заявили, що ідея відкривати перший кластер переговорів про членство для України та Молдови окремо викликає сумніви.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico 

Деталі: У середу, 27 серпня, Кишинів відвідають канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та польський прем’єр-міністр Дональд Туск. 

Їхній візит відбувається напередодні парламентських виборів у Молдові й очікується, що лідери країн ЄС захочуть дати зрозуміти молдовським виборцям, що майбутнє їхньої країни пов'язане з Євросоюзом.

"Їхня присутність надсилає потужний сигнал – Молдова не самотня. Її європейський шлях є реальним, незворотним і підтримується всіма основними політичними сім'ями в ЄС", – сказав Зігфрід Мурешан, румунський депутат Європарламенту і голова делегації Європарламенту в цій країні. 

Однак точний час, коли Молдова приєднається до ЄС і відкриє переговорний кластер – залишається суперечливим. Раніше влітку посадовці та дипломати ЄС повідомили агентству, що Євросоюз розглядає можливість прискорення процесу вступу Молдови шляхом відкриття переговорного кластера до виборів, щоб стимулювати проєвропейський табір.

"Зрозуміло, що деякі люди хочуть запропонувати Молдові переговорний кластер, але робити це через майбутні вибори було б недалекоглядно і, зрештою, контрпродуктивно. Інші країни спостерігають за цим", – сказав один із посадовців. 

Французький посадовець заявив, що у контексті того, що переживає Україна, "кандидатури України та Молдови мають свої переваги". 

"Рішення в Брюсселі мають ухвалюватися одностайно, і ми маємо діяти в рамках цих принципів", – наголосив він.

За його словами, рішення будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів також висловили надію, що в найближчі місяці вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України, з огляду на тиск на Будапешт.

Нагадаємо:

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.

МолдоваУкраїнаЄС
