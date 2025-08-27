Все разделы
СМИ: В ЕС сомневаются в целесообразности разделять Украину и Молдову в переговорах о вступлении

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 27 августа 2025, 11:16
СМИ: В ЕС сомневаются в целесообразности разделять Украину и Молдову в переговорах о вступлении
Иллюстративное фото: Getty Images

Накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Кишинев несколько европейских дипломатов заявили, что идея открывать первый кластер переговоров о членстве для Украины и Молдовы отдельно вызывает сомнения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico 

Детали: В среду, 27 августа, Кишинев посетят канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.

Их визит происходит накануне парламентских выборов в Молдове и ожидается, что лидеры стран ЕС захотят дать понять молдовским избирателям, что будущее их страны связано с Евросоюзом.

"Их присутствие посылает мощный сигнал – Молдова не одинока. Ее европейский путь является реальным, необратимым и поддерживается всеми основными политическими семьями в ЕС", – сказал Зигфрид Мурешан, румынский депутат Европарламента и глава делегации Европарламента в этой стране.

Однако точное время, когда Молдова присоединится к ЕС и откроет переговорный кластер – остается спорным. Ранее летом чиновники и дипломаты ЕС сообщили агентству, что Евросоюз рассматривает возможность ускорения процесса вступления Молдовы путем открытия переговорного кластера до выборов, чтобы стимулировать проевропейский лагерь.

"Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорный кластер, но делать это из-за предстоящих выборов было бы недальновидно и, в конце концов, контрпродуктивно. Другие страны наблюдают за этим", – сказал один из чиновников.

Французский чиновник заявил, что в контексте того, что переживает Украина, "кандидатуры Украины и Молдовы имеют свои преимущества".

"Решение в Брюсселе должны приниматься единогласно, и мы должны действовать в рамках этих принципов", – подчеркнул он.

По его словам, решения будут приняты в "ближайшие дни или недели". Двое дипломатов также выразили надежду, что в ближайшие месяцы удастся выйти из тупика по вступлению Украины, учитывая давление на Будапешт.

Напомним:

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Время для переговоров о вступлении. ЕС не должен прятаться за вето Орбана для наказания Украины.

МолдоваУкраинаЕС
