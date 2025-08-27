52% німців вважають, що Україна повинна поступитися територіями заради миру – опитування

За даними опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Forsa, у Німеччині 52% респондентів вважає, що Україна повинна відмовитися від окупованих Росією територій, щоб сприяти укладенню мирної угоди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Деталі: На запитання чи повинна Україна "бути готова віддати окуповані території Росії, якщо це необхідно для укладення мирної угоди" – 52% респондентів відповіли, що так, це слід розглянути.

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") 72% респондентів відповіли ствердно, тоді як лише 43% прихильників консерваторів і 48% соціал-демократів погодилися з цим.

Опитування проводилося з 18 по 19 серпня, у ньому взяли участь 1002 респонденти.

