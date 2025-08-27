Все разделы
52% немцев считают, что Украина должна уступить территории ради мира – опрос

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 27 августа 2025, 14:48
52% немцев считают, что Украина должна уступить территории ради мира – опрос
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa, в Германии 52% респондентов считает, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, чтобы способствовать заключению мирного соглашения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt 

Детали: На вопрос, должна ли Украина "быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения" – 52% респондентов ответили, что да, это следует рассмотреть.

Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") 72% респондентов ответили утвердительно, тогда как только 43% сторонников консерваторов и 48% социал-демократов согласились с этим.

Опрос проводился с 18 по 19 августа, в нем приняли участие 1002 респондента.

