52% немцев считают, что Украина должна уступить территории ради мира – опрос
По данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa, в Германии 52% респондентов считает, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, чтобы способствовать заключению мирного соглашения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt
Детали: На вопрос, должна ли Украина "быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения" – 52% респондентов ответили, что да, это следует рассмотреть.
Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") 72% респондентов ответили утвердительно, тогда как только 43% сторонников консерваторов и 48% социал-демократов согласились с этим.
Опрос проводился с 18 по 19 августа, в нем приняли участие 1002 респондента.
Напомним:
- Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.
- Трамп в то же время пообещал, что как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после этого заявил, что Москва выступает против присутствия войск государств НАТО в Украине.